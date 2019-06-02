Экс-чемпион мира Александер нокаутом проиграл Редкачу

В Сан-Джасинто (штат Калифорния, США) состоялся вечер профессионального бокса, в ходе которого выступил экс-чемпион мира в двух весовых категориях Девон Александер (27-6-1, 14 КО) и Иван Редкач (23-4-1, 18 КО).

Бой проходил в достаточно равной борьбе, ближе к середине поединка опытный американец начал перехватывать инициативу. Но Редкач не дал тому развить успех. В шестом раунде украинец поймал Девона левым сбоку и отправил соперника в нокдаун. Александер сумел подняться, но Иван уже не отпустил соперника и, ещё дважды отправив на канвас, заставил рефери остановить встречу.

Для Александера это поражение стало вторым кряду, в минувшей встрече Девон раздельным решением уступил экс-чемпиону мира Андре Берто. Что касается Редкача, то он одержал третью кряду победу.