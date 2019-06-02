Экс-чемпион мира Александер нокаутом проиграл Редкачу

В Сан-Джасинто (штат Калифорния, США) состоялся вечер профессионального бокса, в ходе которого выступил экс-чемпион мира в двух весовых категориях Девон Александер (27-6-1, 14 КО) и Иван Редкач (23-4-1, 18 КО).
Бой проходил в достаточно равной борьбе, ближе к середине поединка опытный американец начал перехватывать инициативу. Но Редкач не дал тому развить успех. В шестом раунде украинец поймал Девона левым сбоку и отправил соперника в нокдаун. Александер сумел подняться, но Иван уже не отпустил соперника и, ещё дважды отправив на канвас, заставил рефери остановить встречу.
Для Александера это поражение стало вторым кряду, в минувшей встрече Девон раздельным решением уступил экс-чемпиону мира Андре Берто. Что касается Редкача, то он одержал третью кряду победу.
- 2 июня 2019
-
09:56
-
09:48
-
09:40
-
09:27
-
09:05
-
00:27
- 1 июня 2019
-
23:01
-
22:21
-
21:47
-
20:04
-
19:51
-
18:14
-
17:38
-
17:02
-
16:02
-
14:59
-
13:53
-
13:27
-
11:39
-
10:42
-
10:01
-
09:34
-
00:27
- 31 мая 2019
-
23:44
-
22:45
-
21:48
-
20:59
-
19:01
-
18:20
-
17:16
-
15:54
-
14:57
-
13:30
-
13:11
-
12:48