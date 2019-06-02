Джошуа на момент остановки боя с Руисом проигрывал на карточках двух судей

Ранним утром 2 июня мск в Нью-Йорке завершился турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала титульная встреча в супертяжёлом весе между Энтони Джошуа и Энди Руисом. Бой завершился сенсационной победой американца мексиканского происхождения, заставившего рефери остановить встречу в седьмом раунде.
Стоит отметить, что на момент остановки встречи Руис также вёл и на карточках судей, сообщает BoxingScene. Два представителя судейского корпуса после шести раундов отдавали предпочтение Энди — 57:56, и лишь один видел преимущество Джошуа — 57:56.
Поражение от Руиса стало первым в профессиональной карьере Джошуа. Бой с Энди также стал для него первым на территории США. Изначально Энтони должен был встретиться с Джареллом Миллером, но тот незадолго до поединка провалил допинг-тест.
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