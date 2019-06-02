Джошуа: моё поражение — плюс для DAZN и телевизионщиков

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа прокомментировал первое поражение в профессиональной карьере, которое он потерпел от Энди Руиса.
«Это был просто не мой вечер. Это был вечер Энди Руиса. Но знаете что? В этом поражении есть плюс для телевизионщиков и для стриминговой платформы DAZN, а также для всех телезрителей. Теперь мне нужно работать и побеждать снова», — приводит слова Джошуа BoxingScene.
В бою с Руисом британец четыре раза оказывался в нокдауне. Поединок был остановлен в седьмом раунде. На тот момент Джошуа уступал сопернику на карточках двух судей.
Напомним, изначально Энтони должен был провести дебютный бой в США с Джареллом Миллером, но та встреча сорвалась из-за проваленного американцем допинг-теста.
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