Реванш Джошуа с Руисом состоится до конца года

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) Эдди Хирн прокомментировал поражение своего клиента в поединке с Энди Руисом и сообщил, что реванш между боксёрами состоится осенью 2019 года.
«Джошуа был небрежен. В третьем раунде провёл прекрасную комбинацию и полностью контролировал бой, но он был небрежен и не позволял себе восстановиться. Это был не его вечер, но Энтони вернётся на все 100%. В ноябре или декабре мы организуем реванш в Великобритании.
Сегодняшний же вечер принадлежит Руису. Он сотворил историю. Этот бой войдёт в историю как что-то большое. У Джошуа львиное сердце, и он вернётся сильнее. Теперь, по крайней мере, у нас есть соперник на осень. Мы сразу же активируем опцию реванша", — приводит слова Хирна BoxingScene.
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