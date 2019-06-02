Реванш Джошуа с Руисом состоится до конца года

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) Эдди Хирн прокомментировал поражение своего клиента в поединке с Энди Руисом и сообщил, что реванш между боксёрами состоится осенью 2019 года.

«Джошуа был небрежен. В третьем раунде провёл прекрасную комбинацию и полностью контролировал бой, но он был небрежен и не позволял себе восстановиться. Это был не его вечер, но Энтони вернётся на все 100%. В ноябре или декабре мы организуем реванш в Великобритании.

Сегодняшний же вечер принадлежит Руису. Он сотворил историю. Этот бой войдёт в историю как что-то большое. У Джошуа львиное сердце, и он вернётся сильнее. Теперь, по крайней мере, у нас есть соперник на осень. Мы сразу же активируем опцию реванша", — приводит слова Хирна BoxingScene.