Руис: нокдаун от Джошуа сделал меня только сильнее
Новоиспечённый чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Энди Руис прокомментировал победу над Энтони Джошуа, отметив, что нокдаун в третьем раунде только укрепил его стремление к победе.
«Просто хочу поблагодарить бога за эту победу. Без него сегодняшняя победа была бы невозможной. Отлично себя чувствую. Это то, о чём я мечтал, и то, ради чего упорно работал. Не могу поверить, что воплотил мечту в жизнь.
Нокдаун в третьем раунде? Первый раз в карьере оказался на канвасе. Но знаете что? Это сделало меня только сильнее и укрепило стремление к победе. После этого я его просто отправил в нокдаун в ответ", — приводит слова американца мексиканского происхождения BoxingScene.
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