Руис: если бы судьи не остановили бой с Джошуа, он бы закончился драматичнее
Новоиспечённый чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Энди Руис прокомментировал победу над Энтони Джошуа, отметив, что нокаутировал бы соперника, если бы судьи не остановили бой в седьмом раунде.
«Остановка боя? Это работа рефери. Рефери знают, что делать. Если бы судьи не остановили бой с Джошуа, он бы закончился драматичнее. Я бы его нокаутировал. Но рефери приняли верное решение», — приводит слова Энди Руиса BoxingScene.
2 июня мск Энди Руис досрочно победил экс-чемпиона мира Энтони Джошуа и отобрал у того сразу четыре пояса. В ходе боя мексиканец однажды оказался в нокдауне, в то время как Джошуа был отправлен в нокдаун четыре раза. Поражение от Руиса стало первым в профессиональной карьере британца.
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