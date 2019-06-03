Руис: если бы судьи не остановили бой с Джошуа, он бы закончился драматичнее

Новоиспечённый чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Энди Руис прокомментировал победу над Энтони Джошуа, отметив, что нокаутировал бы соперника, если бы судьи не остановили бой в седьмом раунде.



«Остановка боя? Это работа рефери. Рефери знают, что делать. Если бы судьи не остановили бой с Джошуа, он бы закончился драматичнее. Я бы его нокаутировал. Но рефери приняли верное решение», — приводит слова Энди Руиса BoxingScene.



2 июня мск Энди Руис досрочно победил экс-чемпиона мира Энтони Джошуа и отобрал у того сразу четыре пояса. В ходе боя мексиканец однажды оказался в нокдауне, в то время как Джошуа был отправлен в нокдаун четыре раза. Поражение от Руиса стало первым в профессиональной карьере британца.