Джошуа активировал опцию реванша с Руисом

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа активировал опцию реванша с обладателем титулов Энди Руисом (33-1, 22 КО), сообщает на своей странице в «Твиттере» промоутер британского боксёра Эдди Хирн.

Функционер подтвердил, что повторная встреча боксёров состоится в ноябре или декабре 2019 года, и пообещал в скором времени назвать место проведения реванша.

Напомним, ранним утром 2 июня мск Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) сенсационно проиграл Энди Руису. Рефери остановил поединок в седьмом раунде, к тому моменту британец побывал в нокдауне уже четыре раза. Первое поражение в профессиональной карьере Джошуа потерпел в первом же бою за пределами Великобритании.