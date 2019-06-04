Джошуа активировал опцию реванша с Руисом
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа активировал опцию реванша с обладателем титулов Энди Руисом (33-1, 22 КО), сообщает на своей странице в «Твиттере» промоутер британского боксёра Эдди Хирн.
Функционер подтвердил, что повторная встреча боксёров состоится в ноябре или декабре 2019 года, и пообещал в скором времени назвать место проведения реванша.
Напомним, ранним утром 2 июня мск Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) сенсационно проиграл Энди Руису. Рефери остановил поединок в седьмом раунде, к тому моменту британец побывал в нокдауне уже четыре раза. Первое поражение в профессиональной карьере Джошуа потерпел в первом же бою за пределами Великобритании.
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