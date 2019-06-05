Вахитов приступил к спаррингам
Многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу 28-летний россиянин Артём Вахитов продолжает подготовку к намеченному на 22 июня в рамках турнира Glory 66 в Париже (Франция) поединку против 21-летнего голландца суринамского происхождения Донеги Абены. Накануне Вахитов приступил к спаррингам в тренировочном лагере в Прокопьевске под руководством своего наставника — заслуженного тренера России по Виталия Миллера.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Федерации тайского бокса России.
Вахитов, который является заслуженным мастером спорта России по тайскому боксу, будет проводить свою пятую защиту чемпионского титула Glory в рамках полутяжёлого веса.
Вахитов проведёт защиту титула 22 июня в Париже
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