Представитель Джошуа назвал ложью обвинения в получении TUE

Представитель британского боксёра Энтони Джошуа прокомментировал заявление британца Диллиана Уайта. Он обвинил Джошуа в использовании терапевтических исключений (TUE) в Великобритании. По мнению Уайта, Джошуа не смог получить разрешение на приём запрещённых препаратов в США, поэтому и сенсационно уступил Энди Руису-младшему. Поединок Руиса и Джошуа проходил 1 июня в Нью-Йорке.

«Это абсолютная, абсурдная ложь. Энтони — один из самых часто тестируемых спортсменов в Великобритании. В отличие от многих своих оппонентов, включая Диллиана, Джошуа никогда не проваливал допинг-тесты, ему никогда не нужны были запрещённые препараты, чтобы улучшить результаты», — цитирует представителя Джошуа The Telegraph.