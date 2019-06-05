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Представитель Джошуа назвал ложью обвинения в получении TUE

Представитель Джошуа назвал ложью обвинения в получении TUE
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Представитель британского боксёра Энтони Джошуа прокомментировал заявление британца Диллиана Уайта. Он обвинил Джошуа в использовании терапевтических исключений (TUE) в Великобритании. По мнению Уайта, Джошуа не смог получить разрешение на приём запрещённых препаратов в США, поэтому и сенсационно уступил Энди Руису-младшему. Поединок Руиса и Джошуа проходил 1 июня в Нью-Йорке.

«Это абсолютная, абсурдная ложь. Энтони — один из самых часто тестируемых спортсменов в Великобритании. В отличие от многих своих оппонентов, включая Диллиана, Джошуа никогда не проваливал допинг-тесты, ему никогда не нужны были запрещённые препараты, чтобы улучшить результаты», — цитирует представителя Джошуа The Telegraph.

Уайт заявил, что Джошуа проиграл Руису, потому что не смог получить TUE
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