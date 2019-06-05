Уайт заявил, что Джошуа проиграл Руису, потому что не смог получить TUE

Британский боксёр Диллиан Уайт, комментируя поражение соотечественника Энтони Джошуа от американца Энди Руиса, заявил, что бывший чемпион мира не смог получить терапевтическое исключение (TUE) перед этим поединком. По словам Уайта, Джошуа использовал TUE в Великобритании, а в США оказался не готов к бою из-за отсутствия препаратов.

«Во время боя Джошуа спросил своего тренера: «Почему я так себя чувствую?!». А я скажу, потому в США ВАДА постоянно тестирут боксёров. Там ты не можешь принимать свой сок, вот почему! В США тяжелее получить терапевтическое исключение, чем в Великобритании. Вот и вся причина», — приводит слова Уайта The Telegraph.

Напомним, поединок Джошуа и Руиса проходил 1 июня. Бой был остановлен в 7-м раунде после того, как британец несколько раз оказался в нокдауне.