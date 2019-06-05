Фьюри: на месте Джошуа убежал бы с ринга и больше не появлялся на людях

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри прокомментировал победу Энди Руиса над экс-чемпионом мира Энтони Джошуа.



«Можете представить себе подобное? У вас телосложение Аполлона, вы на обложках модных журналов, вы стопроцентный фаворит по мнению всех, и внезапно это становится неважно, потому что вас унижает толстяк с лицом ребёнка на глазах у всего мира, причём этот толстяк съел все шоколадные батончики во всей Калифорнии. На месте Джошуа я бы убежал с ринга и никогда не появлялся на публике.



Реванш? Энди Руис снова победит. Он криптонит для Джошуа. Его напор — проблема для Джошуа. Он привык, что все его боятся. Но миф о том, что Джошуа непобедим, уже развенчан», — приводит слова Фьюри BoxingScene.