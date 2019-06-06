Руис — о реванше с Джошуа: я чемпион и диктую условия
Новоиспечённый чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Энди Руис рассказал о возможном реванше с Энтони Джошуа.
«Сейчас мы ведём переговоры о реванше с Энтони Джошуа. Сейчас у меня преимущество. Неважно, где именно пройдёт поединок, главное — дать фанатам то, чего они хотят. Мне бы хотелось провести бой в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе. Сейчас я чемпион и я буду диктовать условия», — приводит слова Энди Руиса BoxingScene.
2 июня мск Энди Руис досрочно победил экс-чемпиона мира Энтони Джошуа и отобрал у того сразу четыре пояса. В ходе боя мексиканец однажды оказался в нокдауне, в то время как Джошуа был отправлен в нокдаун четыре раза. Поражение от Руиса стало первым в профессиональной карьере британца.
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