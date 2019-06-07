9 ноября UFC проведёт турнир в Москве

Следующий турнир UFC в России состоится 9 ноября. Сильнейшая лига мира организует шоу в Москве, это будет уже второй турнир UFC в столице. Информацию об этом рассказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Как вы знаете, у нас есть инвестиции в UFC. И на прошлом турнире, который был в Петербурге, у нас была очень интересная сессия с Хабибом Нурмагомедовым. Хабиб дал нам очень много мудрых советов, как можно дополнительно развивать этот бизнес и как его строить. Поэтому, во-первых, мы будем присутствовать с большой делегацией на бое Хабиба, который будет в Эмиратах, но мы также объявляем, что следующие бои в России будут 9 ноября в Москве.



Там будет очень много интересных поединков, очень много российских спортсменов. И мы видим то, что мы стали развивать UFC в России — сейчас идёт большой поток новых талантливых российских спортсменов, которые, как мы видим, обретают большую известность на мировой арене», — приводит слова функционера ТАСС.

UFC провёл в России пока лишь два турнира. Один из них прошёл в Москве, а второй в Санкт-Петербурге. Ранее в СМИ появлялась информация, что следующее событие состоится летом 2019 года в Сочи. Но слова Дмитриева исключают такой вариант.