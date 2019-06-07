UFC 238: Ян и Ривера показали одинаковый вес, Серроне немного тяжелее Фергюсона

В ночь с 8 на 9 июня мск в Чикаго (штат Иллинойс, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 238. Главным его событием станет титульная встреча в легчайшем весе. За вакантный пояс поборются чемпион в наилегчайшем весе Генри Сехудо и первый номер рейтинга Марлон Мораес. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам они показали одинаковый вес — 60,7 кг.

В основном карде турнира также выступит россиянин Пётр Ян, который встретится с Джимми Риверой. Бойцы также показали равный вес — 61,6 кг.

UFC 238. Взвешивание

Основной кард

Генри Сехудо (134 фунта) — Марлон Мораес (134 фунта)

Валентина Шевченко (124) — Джессика Ай (125)

Тони Фергюсон (155) — Дональд Серроне (155,5)

Джимми Ривера (136) — Пётр Ян (136)

Тай Туйваса (259) — Благой Иванов (251).