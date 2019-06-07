Адонис Стивенсон дал первое интервью после выхода из комы

1 декабря 2018 года в Квебеке состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча на тот момент чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе Адониса Стивенсона и Александра Гвоздика. Украинец одержал победу нокаутом в 11-м раунде. После боя Стивенсону стало плохо и его госпитализировали. В больнице у него диагностировали кровоизлияние в мозг и ввели в состояние искусственной комы, в которой он пробыл около трёх недель.
На протяжение долгого времени Адонис проходит курс реабилитации и теперь впервые дал интервью после тяжёлого поражения, которое поставило под угрозу его жизнь. Стивенсон пребывает в добром здравии и даже выразил желание попробовать себя в роли тренера.
«Я вернулся. Адонис вернулся. Бог услышал нас. Когда я вернулся домой, я назвал по именам своих детей и они обрадовались тому, что я их помню. Я учился ходить, есть и ещё много чему учиться. Для меня это было самым сложным, но я учился быстро. Всё идёт хорошо, и я в хорошей форме.
Что касается моих планов на будущее, то, если молодые люди хотят учиться боксу, я к их услугам, я здесь и готов к этому», — приводит слова Стивенсона BoxingScene.
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