Усик: было бы здорово провести турнир WBSS в супертяжёлом весе

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Александр Усик, который до недавнего времени был абсолютным чемпионом мира, заявил, что хотел бы проведения турнира Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и в супертяжёлом весе.

«Если в WBSS решат провести турнир в супертяжёлом весе, это будет здорово. Это очень интересно, но не знаю, насколько это реально. Помню, когда впервые услышал о том, что турнир состоится в первом тяжёлом весе. На кону было четыре пояса. Моя первая мысль была о том, что я обязательно подпишу контракт. Думал о том, что я обязан поучаствовать и постараться с божьей помощью победить. Я был очень счастлив, и не думаю, что турнир получился второсортным», — приводит слова украинца BoxingScene.

В июле 2018 года Александр Усик стал первым в истории победителем турнира WBSS и обладателем трофея имени Мохаммеда Али, а также объединил все пояса в первом тяжёлом весе. В скором времени Усик планирует дебютировать в супертяжёлом весе.