Серроне и Фергюсон получили бонусы UFC

Ранним утром 9 июня мск в Чикаго (штат Иллинойс, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 238. По его завершению руководство промоушена распределило традиционные бонусы.

Так, по $ 50 тыс. за лучший бой вечера получат легковесы Дональд Серроне и Тони Фергюсон, сказал президент UFC Дэна Уайт на пресс-конференции после турнира. В этом поединке победу одержал Фергюсон, встреча была остановлена после второго раунда, когда врачи запретили Серроне продолжать. Отметим, что Серроне является рекордсменом по количеству полученных бонусов UFC.

Бонус на $ 50 тыс. также получила чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко, нокаутировавшая Джессику Ай во втором раунде, и её победа была признана выступлением вечера. Ещё один бонус на такую же сумму и также за выступление вечера получил чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо, нокаутировавший Марлона Мораеса в третьем раунде.