Серроне и Фергюсон получили бонусы UFC

Ранним утром 9 июня мск в Чикаго (штат Иллинойс, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 238. По его завершению руководство промоушена распределило традиционные бонусы.
Так, по $ 50 тыс. за лучший бой вечера получат легковесы Дональд Серроне и Тони Фергюсон, сказал президент UFC Дэна Уайт на пресс-конференции после турнира. В этом поединке победу одержал Фергюсон, встреча была остановлена после второго раунда, когда врачи запретили Серроне продолжать. Отметим, что Серроне является рекордсменом по количеству полученных бонусов UFC.
Бонус на $ 50 тыс. также получила чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко, нокаутировавшая Джессику Ай во втором раунде, и её победа была признана выступлением вечера. Ещё один бонус на такую же сумму и также за выступление вечера получил чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо, нокаутировавший Марлона Мораеса в третьем раунде.
- 9 июня 2019
-
10:33
-
10:22
-
09:59
-
09:19
-
09:19
-
08:08
-
07:48
-
07:30
-
07:01
-
06:45
-
06:41
-
06:25
-
02:35
-
00:44
- 8 июня 2019
-
23:15
-
22:22
-
21:21
-
20:55
-
19:58
-
18:46
-
17:53
-
16:49
-
15:01
-
13:57
-
12:34
-
12:08
-
11:34
-
10:24
-
10:13
-
01:01
- 7 июня 2019
-
23:53
-
22:50
-
21:52
-
20:28
-
19:50