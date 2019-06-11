Ян поднялся на четвёртое место в рейтинге UFC
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян улучшил позиции в рейтинге UFC. Боец занимает четвёртое место в рейтинге UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг), сообщает пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил». Такой прогресс Яна обусловлен победой на турнире UFC 238, который прошёл 8 июня в Чикаго (штат Иллинойс, США). Тогда Пётр единогласным решением победил Джимми Риверу.
Ян перед поединком занимал в рейтинге девятое место, а Ривера был седьмым.
После успеха на UFC 238 Ян является одним из главных претендентов на титульный бой. Спортсмен дебютировал в сильнейшей лиге мира в 2018 году и провёл в организации уже пять поединков. Во всех из них он одержал победы. Чемпионом UFC в этой весовой категории является Генри Сехудо.
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