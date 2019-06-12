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Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов

Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец UFC, чемпион организации Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Дастин Порье провели дуэль взглядов в преддверии титульного поединка, который пройдёт 7 сентября в Абу-Даби.

Посмотреть видео с дуэли взглядов можно в «твиттере» UFC Espanol.

Нурмагомедов не выходил в октагон с октября 2018 года, когда досрочно победил экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Что касается Порье, то он минувший бой провёл в апреле 2019 года, победив решением судей чемпиона в полулёгком весе Макса Холлоуэя. На турнире в Абу-Даби ожидается также выступление ряда других россиян. В частности, речь идёт о Шамиле Абдурахимове, Зубайре Тухугове и Майрбеке Тайсумове.

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Первая пресс-конференция российского чемпиона Нурмагомедова и американца Порье прошла в Лондоне. Всё самое интересное из неё — здесь.
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