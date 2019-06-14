Уоррингтон и Гэлахед едва не подрались на церемонии взвешивания

Завтра, 15 июня, в Лидсе состоится вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретятся чемпион мира по версии IBF в полулёгком весе Джош Уоррингтон и претендент на титул Кит Гэлахед. В преддверии поединка боксёры прошли официальную церемонию взвешивания, по итогам которой Уоррингтон оказался немного легче соперника, показав 56,9 кг, в то время как вес его соперника составил 57,0 кг.

Не обошлось на процедуре взвешивания и без конфликта. Когда бойцы проводили дуэль взглядов, они едва не подрались. Причём инициатором потасовки, судя по всему, стал Уоррингтон. Для него это будет вторая защита титула.

Видео инцидента между Джошем Уоррингтоном и Китом Гэлахедом можно посмотреть на странице Boxing on BT Sport в «Твиттере».