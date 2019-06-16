Дортикос: вернулся на турнир WBSS, чтобы выиграть всё

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Юниер Дортикос прокомментировал победу в полуфинальном бою Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) с Эндрю Табити, признавшись, что рассчитывал на нокаут.
«Не хочу принижать достоинств Табити, он приехал достаточно подготовленным, но я шёл за нокаутом. Вернулся на турнир, чтобы выиграть всё. Что касается победы Бриедиса, я говорил, что победу в бою одержит сильнейший, так и случилось. Сейчас я очень счастлив. Думаю, заслужил аплодисменты, звучавшие в Риге. Я подарил Латвии красивый нокаут», — приводит слова Дортикоса BoxingScene.
В полуфинале WBSS Юниер Дортикос в десятом раунде нокаутировал Эндрю Табити и стал чемпионом мира по версии IBF. В финале его ждёт встреча с чемпионом мира по версии WBO Майрисом Бриедисом.
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