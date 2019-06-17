Мойкано: усвоил урок из поражения от Алду

Боец UFC Ренато Мойкано рассказал об уроке, который он усвоил из поражения от Жозе Алду.
«Жизнь прекрасна, и она указывает нам верный путь. Иногда нужно сделать шаг назад. Я уважаю Жозе Алду, мне не стыдно говорить о том, что он — мой идол. Но наш бой показал мне, что я способен драться с лучшими. Люди считают, что я должен был побеждать. Но я, вероятно, не был посвящён полностью такой задаче. Все считали меня фаворитом, я был расслаблен. Из поражения я усвоил урок о том, что нельзя относится иначе к какому-либо из противников, они все одинаковые.
Предстоящий поединок с Корейским Зомби станет грандиозным противостоянием, я работаю в зале, чтобы показать своё лучшее выступление. Я уверен, что нам по силам устроить лучший бой года», — приводит слова Ренато Мойкано MMAFighting.
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