Менеджер Петтиса: если Энтони победит Нэйта Диаса, то следующим будет Макгрегор

Менеджер экс-чемпиона UFC Энтони Петтиса Абрахам Кава считает, что в случае победы его подопечного над Нэйтом Диасом следующим его соперником должен стать Конор Макгрегор.



«Я не думаю, что реванш Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова сейчас актуален. Я бы не хотел видеть этот бой в ближайшее время, может быть, спустя несколько месяцев. Сейчас наиболее актуален бой Энтони Петтиса с Конором Макгрегором. Это то, что нужно. Если Петтис победит Нэйта Диаса, то следующим будет Конор.



Нужно, чтобы Энтони выступил с Диасом так же, как в поединке с Томпсоном. Без яркой победы люди не захотели бы видеть бой Петтиса с Диасом. Это будет интересный бой. Они недолюбливают друг друга, в октагоне будет рубка, в которой победит сильнейший», — приводит слова Абрахама Кавы MMAJunkie.