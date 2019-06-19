Менеджер Петтиса: если Энтони победит Нэйта Диаса, то следующим будет Макгрегор

Менеджер экс-чемпиона UFC Энтони Петтиса Абрахам Кава считает, что в случае победы его подопечного над Нэйтом Диасом следующим его соперником должен стать Конор Макгрегор.
«Я не думаю, что реванш Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова сейчас актуален. Я бы не хотел видеть этот бой в ближайшее время, может быть, спустя несколько месяцев. Сейчас наиболее актуален бой Энтони Петтиса с Конором Макгрегором. Это то, что нужно. Если Петтис победит Нэйта Диаса, то следующим будет Конор.
Нужно, чтобы Энтони выступил с Диасом так же, как в поединке с Томпсоном. Без яркой победы люди не захотели бы видеть бой Петтиса с Диасом. Это будет интересный бой. Они недолюбливают друг друга, в октагоне будет рубка, в которой победит сильнейший», — приводит слова Абрахама Кавы MMAJunkie.
- 19 июня 2019
-
17:42
-
16:21
-
16:00
-
14:55
-
14:12
-
13:17
-
12:35
-
11:42
-
10:48
-
10:29
-
09:21
-
00:44
- 18 июня 2019
-
23:44
-
22:23
-
21:59
-
20:17
-
20:13
-
19:36
-
18:54
-
17:53
-
16:00
-
15:07
-
13:22
-
13:11
-
11:29
-
10:47
-
10:06
-
09:03
-
06:50
-
00:44
- 17 июня 2019
-
23:55
-
22:51
-
21:28
-
21:08
-
19:46