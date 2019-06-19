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Менеджер Петтиса: если Энтони победит Нэйта Диаса, то следующим будет Макгрегор

Менеджер Петтиса: если Энтони победит Нэйта Диаса, то следующим будет Макгрегор
Бокс/ММА / ММА 0

Менеджер экс-чемпиона UFC Энтони Петтиса Абрахам Кава считает, что в случае победы его подопечного над Нэйтом Диасом следующим его соперником должен стать Конор Макгрегор.

«Я не думаю, что реванш Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова сейчас актуален. Я бы не хотел видеть этот бой в ближайшее время, может быть, спустя несколько месяцев. Сейчас наиболее актуален бой Энтони Петтиса с Конором Макгрегором. Это то, что нужно. Если Петтис победит Нэйта Диаса, то следующим будет Конор.

Нужно, чтобы Энтони выступил с Диасом так же, как в поединке с Томпсоном. Без яркой победы люди не захотели бы видеть бой Петтиса с Диасом. Это будет интересный бой. Они недолюбливают друг друга, в октагоне будет рубка, в которой победит сильнейший», — приводит слова Абрахама Кавы MMAJunkie.

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