Количество медалей в женском боксе на Олимпиаде-2020 будет увеличено

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Кристиан Клауэ сообщил в своём «твиттере» об изменениях в розыгрыше медалей в любительском боксе на следующих Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.



В женском боксе будет разыграно пять комплектов наград вместо трёх на прошлых Олимпийских играх:



наилегчайший вес (48–51 кг),

полулёгкий вес (54–57 кг),

лёгкий вес (57–60 кг),

полусредний вес (64–69 кг),

средний вес (69–75 кг).

В мужском боксе будет разыграно восемь комплектов наград вместо десяти на прошлой Олимпиаде:



наилегчайший вес (48–52 кг),

полулёгкий вес (52–57 кг),

лёгкий вес (57–63 кг),

полусредний вес (63–69 кг),

средний вес (69–75 кг),

полутяжёлый вес (75–81 кг),

тяжёлый (81–91 кг),

супертяжёлый (91+ кг).