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Количество медалей в женском боксе на Олимпиаде-2020 будет увеличено

Количество медалей в женском боксе на Олимпиаде-2020 будет увеличено
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Кристиан Клауэ сообщил в своём «твиттере» об изменениях в розыгрыше медалей в любительском боксе на следующих Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.

В женском боксе будет разыграно пять комплектов наград вместо трёх на прошлых Олимпийских играх:

наилегчайший вес (48–51 кг),
полулёгкий вес (54–57 кг),
лёгкий вес (57–60 кг),
полусредний вес (64–69 кг),
средний вес (69–75 кг).

В мужском боксе будет разыграно восемь комплектов наград вместо десяти на прошлой Олимпиаде:

наилегчайший вес (48–52 кг),
полулёгкий вес (52–57 кг),
лёгкий вес (57–63 кг),
полусредний вес (63–69 кг),
средний вес (69–75 кг),
полутяжёлый вес (75–81 кг),
тяжёлый (81–91 кг),
супертяжёлый (91+ кг).

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