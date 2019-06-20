Бархатов проведёт следующий бой на M-1 Challenge 103 в Ингушетии

20 июля в Республике Ингушетия пройдёт традиционный турнир «Битва в горах» M-1 Challenge 103. В одном из поединков в полулёгком весе примет участие боец клуба Ferrum Никита Бархатов (2-0). Его соперником станет местный спортсмен Муса Хамхоев (4-3), одержавший последнюю победу на предыдущей «Битве в горах» в 2018 году. Он провёл уже четыре поединка на турнирах лиги M-1.

«Хамхоев — достаточно опытный боец и провёл намного больше поединков, чем Никита. При этом он стабильно чередует победы и поражения. Он весьма неплохой и разносторонний боец, который станет хорошей проверкой для Бархатова на данном этапе карьеры. Никите не привыкать драться с более опытными соперниками. В ноябре он уверенно расправился с испанцем Агонеем Ромеро, у которого на тот момент уже было свыше 10 поединков, он побеждал на турнирах М-1.

Обе свои победы Никита одержал на турнирах М-1 и сейчас получит ещё один шанс заявить о себе в Ингушетии. Он должен был его получить ещё 7 июня на турнире в Санкт-Петербурге, но в связи с его отменой поединок пришлось перенести. Никита уже набрал хорошую форму, а потому сейчас будет её поддерживать и развивать.

«Битва в горах» — это уникальный турнир и очень интересное место, к которому нужно готовиться по-особому. Это высокогорье, к которому нужно проводить специальные тренировки, иначе будет тяжело. Поэтому сейчас Бархатова ждёт работа по конкретному сопернику и наработка функциональной подготовки, которая будет очень важна во время поединка", — рассказал спортивный директор клуба Ferrum Александр Хребтов.