Ренато «Мойкано» и «Корейский зомби» показали одинаковый вес

В ночь с 22 на 23 июня в Гринвиле (штат Южная Каролина, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 154. В главном его событии встретятся пятый номер рейтинга полулёгкого веса Ренато «Мойкано» Карнейро и двенадцатый номер рейтинга Чон Чхан Сон, более известный как «Корейский зомби».
В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам соперники показали одинаковый вес — 66,2 кг.
UFC Fight Night 154. Гринвиль. Взвешивание
Основной кард
Ренато «Мойкано» Карнейро (146 фунтов) — Чон Чхан Сон (146 фунтов)
Брайан Барберена (170) — Ренди Браун (170,5)
Андреа Ли (125) — Монтана де ла Роса (126)
Алессио ди Чирико (186) — Кевин Холланд (186)
Напомним, незадолго до взвешивания турнир лишился соглавного события. Из-за травмы от боя отказался Джон Линекер, который должен был встретиться с Робом Фонтом.
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