Арреола: горжусь Энди Руисом

Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Крис Арреола, который в ходе карьеры трижды бился за титул по версии WBC, прокомментировал недавний успех Энди Руиса. Напомним, последний сумел нокаутировать Энтони Джошуа и стал чемпионом мира.

«Мне нужно отдать должное Руису, он выжал из своего шанса максимум. Теперь он чемпион мира. Когда-то он хотел быть похожим на меня, теперь я хочу стать таким же, как он. Я горжусь им и рад за него. У меня было три титульных боя, но я ими не воспользовался. Он выжал максимум. Я рад за него и его семью, ведь он заслужил это. Джошуа недооценил его, воспринял не слишком серьёзно и подумал, что Энди слишком толстый», — приводит слова мексиканца BoxingScene.

Напомним, Руис стал первым в истории мексиканцем, который завоевал титул чемпиона мира в супертяжёлом весе.