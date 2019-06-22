Арреола: горжусь Энди Руисом

Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Крис Арреола, который в ходе карьеры трижды бился за титул по версии WBC, прокомментировал недавний успех Энди Руиса. Напомним, последний сумел нокаутировать Энтони Джошуа и стал чемпионом мира.
«Мне нужно отдать должное Руису, он выжал из своего шанса максимум. Теперь он чемпион мира. Когда-то он хотел быть похожим на меня, теперь я хочу стать таким же, как он. Я горжусь им и рад за него. У меня было три титульных боя, но я ими не воспользовался. Он выжал максимум. Я рад за него и его семью, ведь он заслужил это. Джошуа недооценил его, воспринял не слишком серьёзно и подумал, что Энди слишком толстый», — приводит слова мексиканца BoxingScene.
Напомним, Руис стал первым в истории мексиканцем, который завоевал титул чемпиона мира в супертяжёлом весе.
- 22 июня 2019
-
21:35
-
21:00
-
19:01
-
18:00
-
16:11
-
14:12
-
13:01
-
12:44
-
11:18
-
10:33
-
10:28
-
09:54
-
00:19
- 21 июня 2019
-
23:39
-
22:30
-
21:51
-
20:57
-
19:59
-
18:26
-
17:22
-
16:29
-
14:55
-
13:23
-
13:08
-
12:15
-
11:41
-
11:01
-
09:49
-
00:25
- 20 июня 2019
-
23:45
-
22:33
-
21:15
-
20:08
-
18:59
-
18:01