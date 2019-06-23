Сехудо: Лобов победил Малиньяджи, что же я тогда сделаю с Ломаченко

Чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо намекнул, что был бы не против провести поединок с чемпионом мира по боксу в лёгком весе Василием Ломаченко. На мысль об этом его натолкнула дуэль экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи с бывшим бойцом UFC Артёмом Лобовым.
«Бывший боец UFC Артём Лобов победил единогласным решением судей бывшего чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи. Как вы думаете, что же тогда сделает олимпийский чемпион и чемпион UFC в двух весовых категориях с боксёром Василием Ломаченко», — написал Сехудо на своей странице в «Твиттере».
Генри Сехудо является олимпийским чемпионом по борьбе 2008 года. При этом боец не указал, что на тех же играх в Пекине Ломаченко стал олимпийским чемпионом по боксу. В 2012 году украинец повторил успех, в то время как Сехудо не смог пройти отбор на Олимпиаду и перешёл в смешанные единоборства.
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