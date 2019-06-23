Валуев: никакого рака мозга у меня нет. Кто-то ляпнул, а теперь все переписывают
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе депутат Государственной думы РФ Николай Валуев пояснил свои слова об опухоли мозга. Некоторые СМИ ошибочно написали, что он болен раком.
«Никакого рака мозга нет. Нет у меня его, я такого не говорил. Это акромегалия, а не рак. Раковые больные разве так гуляют, как я? Откуда пошёл слух? Не знаю. Кто-то ляпнул, а теперь все переписывают», — цитирует Николая Валуева «Комсомольская правда».
Акромегалия — это заболевание, связанное с нарушением функции передней доли гипофиза. При этой болезни действительно образуется опухоль, которую удаляют хирургическим путём, а после проводится лечение с помощью гормональных препаратов.
- 23 июня 2019
-
21:24
-
20:50
-
20:01
-
18:49
-
17:14
-
17:02
-
15:41
-
14:35
-
13:27
-
13:16
-
12:33
-
12:11
-
10:56
-
09:49
-
09:31
-
08:51
-
08:16
-
07:24
-
07:03
-
01:14
-
00:27
-
00:22
- 22 июня 2019
-
23:43
-
21:35
-
21:00
-
19:01
-
18:00
-
16:11
-
14:12
-
13:01
-
12:44
-
11:18
-
10:33
-
10:28
-
09:54
Партнерский контент