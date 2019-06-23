Валуев: никакого рака мозга у меня нет. Кто-то ляпнул, а теперь все переписывают

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе депутат Государственной думы РФ Николай Валуев пояснил свои слова об опухоли мозга. Некоторые СМИ ошибочно написали, что он болен раком.

«Никакого рака мозга нет. Нет у меня его, я такого не говорил. Это акромегалия, а не рак. Раковые больные разве так гуляют, как я? Откуда пошёл слух? Не знаю. Кто-то ляпнул, а теперь все переписывают», — цитирует Николая Валуева «Комсомольская правда».



Акромегалия — это заболевание, связанное с нарушением функции передней доли гипофиза. При этой болезни действительно образуется опухоль, которую удаляют хирургическим путём, а после проводится лечение с помощью гормональных препаратов.