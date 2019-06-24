Агрба вышел в четвертьфинал боксёрского турнира Европейских игр

В Минске проходит четвёртый день Европейских игр. Сегодня, 24 июня, путёвку в 1/4 финала боксёрского турнира добыл представитель России в весовой категории до 69 кг Харитон Агрба. Россиянин единогласным решением судей справился с грузинским боксёром Эскерханом Мадиевым. Все пятеро судей отдали ему победу: четверо — со счётом 30:27 и один — 29:26.



В четвертьфинале боксёрского турнира Агрба встретится с молдавским спортсменом Василием Белоусом.



Напомним, ранее путёвки в 1/8 финала добыли Имам Хатаев и Алексей Мазур. Муслим Гаджимагомедов в весовой категории до 91 кг пробился в четвертьфинал, а Глеб Бакши стал четвертьфиналистом в весовой категории до 75 кг.



Европейские игры проводятся с 2015 года. Первая в истории Европеада состоялась в Баку. Соревнования в Минске проходят с 21 по 30 июня. За это время будет разыграно 200 комплектов наград в 15 различных дисциплинах.