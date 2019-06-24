Ломаченко сфотографировался верхом на крокодиле

Чемпион мира по боксу в лёгком весе украинец Василий Ломаченко в рамках поездки в Таиланд сфотографировался с корокдилом. Соотвествующий пост был опубликован в «инстаграме» украинского спортсмена.



«Возвращаюсь домой с крокодилом. Увидимся в следующий раз», — подписал фотографию Ломаченко.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Василия Ломаченко.



Примечательно, что на свой предыдущий поединок против Энтони Кроллы Ломаченко вышел в плаще из крокодиловой кожи.



Ранее стало известно, что руководство WBC дало добро на проведение титульного поединка в лёгком весе между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом, бой может состояться уже в конце лета. Напомним, пояс по версии WBC в этой весовой категории остался вакантным после того, как Майки Гарсия от него отказался и принял решение попробовать себя в первом полусреднем дивизионе.