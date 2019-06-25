Хан хочет провести бой с Пакьяо в Саудовской Аравии

Бывший чемпион мира британец Амир Хан вновь заявил о желании встретиться на ринге с легендарным филиппинским боксёром Мэнни Пакьяо. По словам Хана, этот бой мог бы состояться ещё до конца 2019 года. Хан и Пакьяо работали вместе под руководством известного тренера Фредди Роуча. Находясь на пресс-конференции в Саудовской Аравии, где Хан 12 июля встретится с представителем Иднии Нирайем Гойятом, Хан рассказал о своих планах.
«Конец текущего года, начало следующего года. Я хочу побороться с чемпионский титул с кем-нибудь из больших имён. Велика вероятность, что бой состоится здесь, в Саудовской Аравии. Бой с Мэнни Пакьяо.
Надеюсь, Мэнни победит Кита Турмана через неделю после моего боя. Посмотрим, что будет дальше.
Наш бой навечно укрепил бы позиции бокса на Ближнем Востоке. В этом регионе могли бы состояться и другие крупные поединки. Я хочу стать первооткрывателем», — цитирует Хана World Boxing News.
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