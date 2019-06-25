Мамедов вышел в четвертьфинал ЕИ-2019, Мазур и Хатаев покинули турнир

В Минске продолжаются Европейские игры—2019. Сегодня, 25 июня, в ходе боксёрского турнира выступили несколько россиян.

Так, представитель весовой категории до 60 кг Габиль Мамедов единогласным решением судей победил Эдгараса Скурделиса и пробился в четвертьфинал турнира. На следующей стадии турнира ему предстоит бой с боксёром из Германии Гамзатом Шадаловым.

В весовой категории до 64 кг команда России потеряла своего представителя. Алексей Мазур уступил французскому боксёру Софьяну Умия. Также неудачно сложился день для представителя полутяжёлого веса (до 81 кг) Имама Хатаева, который в напряжённой борьбе уступил итальянцу Симоне Фиоре и не сумел добыть путёвку в четвертьфинал соревнований.

Европейские игры проводятся с 2015 года. Первая в истории Европеада состоялась в Баку. Соревнования в Минске проходят с 21 по 30 июня. За это время будет разыграно 200 комплектов наград в 15 различных дисциплинах.