Фьюри: Джошуа уже дрался с жирным, как свинья, соперником

Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри прокомментировал слова британского боксёра Энтони Джошуа. После поражения от Энди Руиса Джошуа заявил, что хотел бы снова драться со слабыми соперниками. В качестве примера Джошуа назвал победу Фьюри над немцем Томом Шварцем.
«Я слышал, что там говорил Шварц о желании драться с более лёгкими соперниками. Кто может быть проще, чем его недавний оппонент?! Его соперник узнал о бое за две недели до него, да ещё он и жирный, как свинья.
Не думаю, что кто-то может быть проще, чем этот мешок. Какое там он место занимал в рейтинге? 15-е или 16-е? Джошуа сказал, что Шварц занимал 69-е место в рейтинге. Это неправда, по версии WBO он был вторым.
Мне плевать, что там говорил Эдди Хирн (промоутер Джошуа. — Прим. «Чемпионата»). Конечно, он будет говорить обо мне всякую дрянь, после того как его золотой гусак проиграл жирдяю», — цитирует Фьюри Metro.
- 28 июня 2019
-
11:02
-
10:37
-
09:49
-
01:13
- 27 июня 2019
-
23:19
-
22:33
-
22:09
-
20:51
-
20:49
-
20:05
-
18:24
-
17:59
-
16:14
-
15:12
-
14:59
-
13:30
-
12:35
-
11:16
-
10:28
-
09:23
-
00:57
- 26 июня 2019
-
23:28
-
21:39
-
20:46
-
20:44
-
20:00
-
19:37
-
18:49
-
17:24
-
16:48
-
15:31
-
14:32
-
13:55
-
13:36
-
13:12