Джошуа напомнил Фьюри о низком месте Шварца в мировых рейтингах
Бывший чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа прокомментировал победу соотечественника Тайсона Фьюри над немцем Томом Шварцем. В минувший уик-энд Фьюри победил Шварца техническим нокаутом, поединок был остановлен во втором раунде.
«Мысли по поводу победы Фьюри? Он сделал то, что должен был. Я бы мог сейчас говорить всякую дрянь, но Фьюри победил, хорошая работа.
Я бы хотел вновь драться с лёгкими оппонентами. На каком там месте Шварц? На 56-м в рейтинге. Так зачем я стараюсь и делаю всю эту хрень, если вы понимаете, о чём я», — сказал Джошуа во время прямого эфира в «Инстаграме».
Напомним, Джошуа лишился титула чемпиона мира после того, как 1 июня проиграл Энди Руису. Соперники должны провести реванш до конца года.
Арум: Уайлдер не продержится и пяти раундов с Фьюри
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