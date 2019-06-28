В «Ахмате» заявили, что убитый в Самаре человек не имел отношения к клубу

28 июня в СМИ появилась информация, что вчера, 27 июня, в Самаре был застрелен генеральный директор тольяттинского филиала бойцовского клуба «Ахмат» Илья Тягун. Однако в организации опровергли информацию о том, что погибший имел какое-либо отношение к «Ахмату».

«Сегодня с утра мы стали свидетелями информационного «вброса» со стороны ряда СМИ, что застреленный в Тольятти возле собственного дома Илья Тягун якобы является руководителем клуба «Ахмат» (Тольятти). Мы официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности. Семье Ильи Тягуна мы выражаем глубочайшие соболезнования, но убитый не имел никакого отношения к «Ахмату».

Клубный филиал, который начал функционировать в Тольятти две недели назад, пока не зарегистрирован юридически и не имеет официального руководителя. Всех любителей «сенсационных новостей» призываем не дискредитировать имя клуба «Ахмат» и не использовать его в своих «громких» заголовках», — приводит слова пресс-секретаря бойцовского клуба «Ахмат» Асланбека Бадаева официальная страница организации в сети «ВКонтакте».