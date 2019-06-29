Уайт: Сайборг отказалась от реванша с Нуньес

Президент UFC Дэна Уайт подчеркнул, что Крис Сайборг отказалась от реванша с Амандой Нуньес.
«Аманда Нуньес сильно хотела провести бой с Крис Сайборг. Мы предложили Крис реванш, но она отказалась», — приводит сдлва Дэны Уайта MMAFighting.
Ранее Сайборг не исключила, что в скором времени покинет организацию. Следующий бой Сайборг проведёт на турнире UFC 240 с Фелицией Спенсер. После этого контракт Крис с организацией истекает. Как призналась Сайборг, она будет открыта к предложениям других промоушенов. По словам президента Bellator Скотта Кокера, его промоушен заинтересован в подписании контракта со спортсменкой. По другой информации, Сайборг может оказаться в профессиональном рестлинге. Спортсменка не исключает такого варианта, но признала, что работа в рестлинге кажется ей довольно тяжёлой.
- 29 июня 2019
-
13:26
-
12:33
-
11:56
-
10:43
-
10:01
-
09:52
-
00:46
- 28 июня 2019
-
23:43
-
22:52
-
21:33
-
20:12
-
19:49
-
18:31
-
17:54
-
16:16
-
15:45
-
15:18
-
14:08
-
13:08
-
12:29
-
11:55
-
11:02
-
10:37
-
09:49
-
01:13
- 27 июня 2019
-
23:19
-
22:33
-
22:09
-
20:51
-
20:49
-
20:05
-
18:24
-
17:59
-
16:14
-
15:12