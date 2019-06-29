Уайт: Сайборг отказалась от реванша с Нуньес

Президент UFC Дэна Уайт подчеркнул, что Крис Сайборг отказалась от реванша с Амандой Нуньес.



«Аманда Нуньес сильно хотела провести бой с Крис Сайборг. Мы предложили Крис реванш, но она отказалась», — приводит сдлва Дэны Уайта MMAFighting.



Ранее Сайборг не исключила, что в скором времени покинет организацию. Следующий бой Сайборг проведёт на турнире UFC 240 с Фелицией Спенсер. После этого контракт Крис с организацией истекает. Как призналась Сайборг, она будет открыта к предложениям других промоушенов. По словам президента Bellator Скотта Кокера, его промоушен заинтересован в подписании контракта со спортсменкой. По другой информации, Сайборг может оказаться в профессиональном рестлинге. Спортсменка не исключает такого варианта, но признала, что работа в рестлинге кажется ей довольно тяжёлой.