Хирн назвал три потенциальные даты повторного боя Джошуа с Руисом

Промоутер экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, как продвигаются переговоры о повторном поединке его подопечного с чемпионом мира Энди Руисом. По словам функционера, сейчас рассматриваются три даты возможного реванша.

«Многие говорят, чтобы мы не соглашались на немедленный реванш с Руисом, и призывают взять промежуточный, лёгкий бой. Согласен с этой идеей, но Джошуа хочет встречи с Руисом. Это большой риск. Что касается даты и места проведения реванша, то мы рассматриваем США и Великобританию.

Бой может пройти 29 ноября или 7 декабря на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке или 14 декабря в Кардиффе. Эти три варианта рассматриваются сейчас", — приводит слова Хирна Boxingnews24.