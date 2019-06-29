Хирн назвал три потенциальные даты повторного боя Джошуа с Руисом
Промоутер экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, как продвигаются переговоры о повторном поединке его подопечного с чемпионом мира Энди Руисом. По словам функционера, сейчас рассматриваются три даты возможного реванша.
«Многие говорят, чтобы мы не соглашались на немедленный реванш с Руисом, и призывают взять промежуточный, лёгкий бой. Согласен с этой идеей, но Джошуа хочет встречи с Руисом. Это большой риск. Что касается даты и места проведения реванша, то мы рассматриваем США и Великобританию.
Бой может пройти 29 ноября или 7 декабря на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке или 14 декабря в Кардиффе. Эти три варианта рассматриваются сейчас", — приводит слова Хирна Boxingnews24.
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