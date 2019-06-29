Ковалёв — приоритетный вариант для С. Альвареса на сентябрьский бой

Команда чемпиона мира в среднем весе Сауля Альвареса всё активнее обсуждает возможность проведения поединка мексиканца с чемпионом мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым.

Следующее выступление Канело должно пройти 14 сентября. Ожидалось, что Сауль встретится с Геннадием Головкиным, однако переговоры по этому поединку зашли в тупик. Варианты с Деметриусом Андраде и Каллумом Смитом не кажутся привлекательными. Поэтому в Golden Boy пытаются организовать бой Альвареса с Ковалёвым, что также придаст новый импульс стриминговой платформе DAZN, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Майк Коппинджер.

Вместе с тем в организации этого боя есть одна существенная проблема: сторона мексиканца требует провести поединок в промежуточном весе — до 77,1 кг, при этом соблюдать определённый лимит и после дня официальной церемонии взвешивания. Напомним, Ковалёв выступает в дивизионе с лимитом до 79,3 кг и в день боя весит свыше 80 кг.

Что касается потенциальной встречи Альвареса с Головкиным, то она может состояться 20 мая.