Смит заинтересован в проведении боя с Ковалёвым

Чемпион мира по версии WBA Super в среднем весе Каллум Смит заявил, что готов провести поединок с россиянином Сергеем Ковалёвым. По мнению Смита, ему пока вряд ли удастся получить бой с мексиканцем Саулем Альваресом, которому принадлежат три чемпионских пояса.

«Я думаю, что практически всё зависит от Альвареса. Думаю, что он выбирает соперников, сейчас он является крупнейшей звездой в боксе. Он будет драться с тем, с кем захочет.

Здорово, что моё имя тоже фигурирует в списке. Если мне позвонят и предложат этот поединок, я его приму. Но я не думаю, что буду следующим в списке. Скорее всего, Альварес снова будет драться с Головкиным.

Все они известные боксёры, звёзды. Ковалёв — один из них. Не думаю, что он уйдёт в более высокую весовую категорию. Если мне предожат бой с Ковалёвым, я могу перейти в следующий дивизион. Он занимает первое место в рейтинге. Было бы здорово стать чемпионом мира в двух весовых категориях. Этот бой мне был бы интересен», — цитирует Смита BoxingScene.