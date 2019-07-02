Джошуа работает над уклонениями перед реваншем с Руисом
Бывший чемпион мира по боксу британец Энтони Джошуа перед боем-реваншем с Энди Руисом работает над уклонениями. Об этом сообщил редактор раздела «Бокс» сайта talkSPORT Майкл Бэнсон, посетивший тренировки британца в Finchley Boxing Club.
По словам Бэнсона, Джошуа пытается прибавить в плане уворачивания от ударов соперника. И это логично, учитывая, что Руис четырежды отправил соперника в нокдаун во время первого поединка.
Напомним, бой-реванш должен состояться до конца 2019 года. Стороны рассматривают три даты — 29 ноября, 7 декабря и 14 декабря. Бой может пройти в Нью-Йорке или Кардиффе.
Первый поединок проходил в Нью-Йорке в «Мэдисон Сквер Гарден». Руис считался явным аутсайдером, но сенсационно победил Джошуа.
Хэй: надеюсь, что Джошуа не планирует проводить реванш с Руисом лишь для пиара
- 2 июля 2019
-
16:24
-
16:21
-
16:10
-
16:00
-
15:19
-
14:50
-
13:34
-
12:36
-
11:08
-
09:50
-
01:30
-
00:30
- 1 июля 2019
-
22:55
-
22:13
-
20:45
-
19:05
-
16:32
-
14:19
-
12:55
-
11:10
-
09:14
-
04:59
-
01:20
- 30 июня 2019
-
23:52
-
21:59
-
20:16
-
18:50
-
17:10
-
17:01
-
15:39
-
15:08
-
14:42
-
13:52
-
12:53
-
11:59
Партнерский контент