Джошуа работает над уклонениями перед реваншем с Руисом

Бывший чемпион мира по боксу британец Энтони Джошуа перед боем-реваншем с Энди Руисом работает над уклонениями. Об этом сообщил редактор раздела «Бокс» сайта talkSPORT Майкл Бэнсон, посетивший тренировки британца в Finchley Boxing Club.

По словам Бэнсона, Джошуа пытается прибавить в плане уворачивания от ударов соперника. И это логично, учитывая, что Руис четырежды отправил соперника в нокдаун во время первого поединка.

Напомним, бой-реванш должен состояться до конца 2019 года. Стороны рассматривают три даты — 29 ноября, 7 декабря и 14 декабря. Бой может пройти в Нью-Йорке или Кардиффе.

Первый поединок проходил в Нью-Йорке в «Мэдисон Сквер Гарден». Руис считался явным аутсайдером, но сенсационно победил Джошуа.