Аскрен: знал, что являюсь одним из лучших в ММА и хотел доказать себе это

Бывший чемпион The ONE и Bellator Бен Аскрен перед боем с Хорхе Масвидалем, который состоится на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе в грядущий уик-энд, рассказал о своей мотивации.

«Я не ожидал, что меня так хорошо примут фанаты. Это безумие, учитывая, что у меня была репутация человека, который увлекается трэш-током и в адрес которого говорят много дряни. А теперь, буквально за один день, я превратился в парня, которого все любят.

Я и так прекрасно знал, что был одним из лучших бойцов в мире. Факт заключается в том, что теперь просто признают мои заслуги. И это приятно.

Но всё это я в первую очередь делал для себя, а не для кого-то. Я знал, что являюсь одним из лучших и хотел доказать это», — цитирует Аскрена SportingNews.