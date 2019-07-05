Аскрен: знал, что являюсь одним из лучших в ММА и хотел доказать себе это
Бывший чемпион The ONE и Bellator Бен Аскрен перед боем с Хорхе Масвидалем, который состоится на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе в грядущий уик-энд, рассказал о своей мотивации.
«Я не ожидал, что меня так хорошо примут фанаты. Это безумие, учитывая, что у меня была репутация человека, который увлекается трэш-током и в адрес которого говорят много дряни. А теперь, буквально за один день, я превратился в парня, которого все любят.
Я и так прекрасно знал, что был одним из лучших бойцов в мире. Факт заключается в том, что теперь просто признают мои заслуги. И это приятно.
Но всё это я в первую очередь делал для себя, а не для кого-то. Я знал, что являюсь одним из лучших и хотел доказать это», — цитирует Аскрена SportingNews.
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