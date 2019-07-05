Уайлдер назвал причины поражения Джошуа от Руиса

Чемпион мира по версии WBC, американский боксёр Деонтей Уайлдер прокомментировал сенсационное поражение бывшего чемпиона мира британца Энтони Джошуа от американца Энди Руиса. 1 июня Руис в Нью-Йорке техническим нокаутом победил Джошуа, бой был остановлен в седьмом раунде.

«На Джошуа свалилось слишком большое давление, когда он отправлялся в США. Также он нервничал из-за меня после того, как я нокаутировал Доминика Бризила. Всё это давит. Он паниковал в раздевалке, и я понимаю это. Конечно, всегда хочется побеждать и отлично выступать. Никогда никто не хочет проигрывать.

Мы хотим побеждать, но когда столько всего сваливается, говорят о том, как тебя роняли в спарринге — всё это сказывается. И в момент боя ты просто застываешь. Но посмотрим, как теперь Джошуа проявит себя во втором бое.

Меня не шокировал этот результат. Я говорил, что бой будет длиться 12 раундов. Я не удивлюсь, если Джошуа проиграет вновь», — приводит слова Уайлдера Daily Express.