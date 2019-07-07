Масвидаль установил рекорд UFC, отправив Аскрена в нокаут на 5-й секунде

В ночь с 6 на 7 июля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 239. В его главном событии встретятся чемпион организации в полутяжёлом весе Джон Джонс и второй номер рейтинга Тьяго Сантос.

Перед поединком Джонса и Сантоса в основном карде состоялась встреча Хорхе Масвидаля и Бена Аскрена. Бой завершился уже на 5-й секунде первого раунда. Масвидаль нанёс сокрушительный удар коленом в голову, который отправил Аскрена в глубокий нокаут. Таким образом, Масвидаль установил рекорд UFC – никому ранее не удавалось нокаутировать соперника за столь короткое время.

Видео доступно в «Твиттере».

Ранее на турнире UFC 239 состоялась стычка между американским бойцом Нейтом Диасом и командой чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. По сообщениям очевидцев, Диас встал со своего места и пошёл в сектор, где располагался Нурмагомедов. Массовой драки не произошло, но имело место столкновение между представителями команд.