UFC официально объявила о проведении турнира в Москве

В UFC объявили о турнире, который пройдёт на территории России.
Турнир состоится 9 ноября в Москве. На данный момент участники бойцовского вечера не определены, как и точное место проведения.
Напомним, что первый турнир UFC в России состоялся в сентябре 2018 года в Москве. В апреле 2019 года промоушен провёл шоу в Санкт-Петербурге.
В ночь с 6 на 7 июля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 239. В его главном событии встретились чемпион организации в полутяжёлом весе Джон Джонс и второй номер рейтинга Тьяго Сантос. Встреча продлилась все 5 раундов и закончилась победой Джонса раздельным решением судей.
В основном карде американец Хорхе Масвидаль установил рекорд UFC, отправив соотечественника Бена Аскрена в глубокий нокаут уже на 5-й секунде первого раунда.
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