Автор самого быстрого нокаута в UFC: считайте, что я — тупая собака

Американский боец ММА Хорхе Масвидаль прокомментировал победу над Беном Аскреном на турнире UFC 239. Масвидаль уже на пятой секунде нокаутировал соперника, отправив его на настил ударом в прыжке коленом. После этого Хорхе начал добивать находившегося без сознания соперника, после чего судья остановил бой. Масвидаль не согласился с критикой за то, что стал добивать Аскрена.
«Я не так талантлив, как Валентина Шевченко. Можете считать, что я — тупая собака. Я атакую, пока меня не остановят», — сказал Масвидаль в интервью Ариэлю Хельвани.
Для Аскрена это поражение стало первым в карьере. Бен не получил серьёзных травм, а после боя отдал должное сопернику за эффектный приём. Также Аскрен заявил, что заслужил поражение.
Запись можно посмотреть в «твиттере» UFC.
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