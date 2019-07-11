Корнилов считает, что переход Усика в тяжёлый вес стал причиной ухода Лебедева

Руководитель команды промоутерской компании «Мир бокса» Вадим Корнилов прокомментировал решение Дениса Лебедева завершить карьеру. Об уходе из спорта Лебедев сообщил сегодня, 11 июля, опубликовав видео в своём «инстаграме». По словам Корнилова, Лебедев принял такое решение из-за перехода Александра Усика в тяжёлый вес.



«Это давно обсуждалось, давно к этому шло. В качестве возможного завершающего поединка рассматривалась встреча с Александром Усиком, но этот поединок не состоялся, и Денис окончательно принял такое решение», — приводит слова Вадима Корнилова «Р-Спорт».



40-летний Лебедев одержал 32 победы при 2 поражениях. В последний раз россиянин выходил на ринг в ноябре 2018 года, тогда он победил Майка Уилсона.