Масвидаль: хочу сломать Макгрегору лицо

Боец UFC Хорхе Масвидаль рассказал о дальнейших карьерных планах. В первую очередь он бы хотел встречи с чемпионом в полусреднем весе Камару Усманом. Но поскольку тот всё ещё травмирован, Хорхе пока готов сосредоточиться на поединке с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
«Хочу боя с Макгрегором. Хочу сломать ему лицо. Думаю, что это будут очень лёгкие деньги для меня. Все эти денежные знаки нарисованы на его лице. Если говорить прямо, я не вижу ситуацию, при которой он может меня победить. Макгрегор сдавался в ходе боёв, он делал это уже не раз. Чувствую, что сломаю его. Это будет лёгкий поединок», — приводит слова Масвидаля MMA Fighting.
Напомним, в минувшей встрече Масвидаль нокаутировал Бена Аскрена на пятой секунде боя, тем самым установив рекорд UFC по самому быстрому нокауту в истории лиги.
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