Хан оказался тяжелее Диба

12 июля в Джидде (Саудовская Аравия) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча двух экс-чемпионом мира — британца пакистанского происхождения Амира Хана (33-5, 20 КО) и австралийца Билли Диба (45-5, 26 КО). В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Хан оказался немного тяжелее соперника. Его вес составил 66,5 кг, в то время как Диб потянул на 65,9 кг.

В андеркарде этого боя встретятся экс-претендент на титул в супертяжёлом весе Хьюи Фьюри (22-2, 12 КО) и бывший чемпион мира Сэмюел Питер (38-7, 31 КО). Вес Фьюри в канун боя составил 99,1 кг. Что касается нигерийца, то он оказался значительно тяжелее — 118,5 кг.