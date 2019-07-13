Шилдс: в боксёрском поединке я бы вырубила Нуньес
Абсолютная чемпионка мира по боксу в среднем весе Кларисса Шилдс (9-0-0, 2 KO) уверена, что победит чемпионку UFC Аманду Нуньес в боксёрском поединке. По словам Шилдс, она является лучшей женщиной-боксёром в мире.
«Аманду Нуньес считают лучшим бойцом в истории смешанных единоборств, но не лучшей в истории. Я лучшая в истории. Она не принимала участия в двух олимпиадах. А я там дважды становилась лучшей. Но не буду противопоставлять себя Нуньес, потому что мы обе являемся спортсменками. Я хвалю её, как и Крис Сайборг.
Нуньес — лучшая в ММА, а я лучшая в боксе. В бою я бы победила её. Я бы проиграла в ММА, потому что не умею бороться, но в боксёрском поединке я бы вырубила Нуньес», — приводит слова Клариссы Шилдс BoxingScene.
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